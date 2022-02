Julio Cesar: “Inter con personalità, nel secondo tempo dovrà riuscire a…”

Ad Amazon Prime Video, l’ex portiere Julio Cesar ha parlato così dopo il primo tempo di Inter-Liverpool

Ad Amazon Prime Video, l’ex portiere Julio Cesar ha parlato così dopo il primo tempo di Inter-Liverpool: “Inter con coraggio? Sicuramente sì, sta provando principalmente da dietro a giocare la palla. Nel Liverpool stanno riuscendo a cancellare la fase di costruzione dell’Inter. Ora dovranno parlare all’intervallo per superare questo pressing ecco. L’Inter può migliorare in uscita, è la personalità che dicevo, serve qualcosa in più per uscire palla al piede. Meglio buttarla lunga se non riescono, per poi andare sulle seconde palle”.