Julio Cesar: “Inter, oggi importante fare risultato in casa. E lo farà”

A bordocampo a San Siro per raccontare il match su Amazon Prime Video c’è anche Julio Cesar, grande ex portiere dei nerazzurri

Ci siamo, è la notte di Inter-Liverpool. A bordocampo a San Siro per raccontare il match su Amazon Prime Video c’è anche Julio Cesar, grande ex portiere dei nerazzurri. Ecco le sue dichiarazioni nel pre-partita: “Ancora una volta San Siro, Inter-Liverpool. Tutti dicono che i Reds sono favoriti, io ricordo il 2-1 contro il Chelsea però, quella vittoria, contro una squadra inglese. Niente gol in casa o fuori casa? Sicuramente cambia, quando giocavamo noi il peso psicologico di giocare la prima in casa c’era. Per l’Inter oggi sarà molto importante fare risultato e per me lo farà. È molto importante andare a Liverpool con una vittoria e questo nuovo fattore può aiutare molto".