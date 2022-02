Julio Cesar: “L’Inter a Liverpool può strappare la qualificazione”

Ad Amazon Prime Video, l’ex portiere Julio Cesar ha parlato così dopo l’andata di San Siro tra Inter e Liverpool

Ad Amazon Prime Video, l’ex portiere Julio Cesar ha parlato così dopo l’andata di San Siro tra Inter e Liverpool: “Partita molto equilibrata, un’Inter con molta personalità che nel secondo tempo ha giocato benissimo. I dettagli sono importanti, il Liverpool l’ha sbloccata su un piazzato. In Inghilterra per me può strappare la qualificazione”.