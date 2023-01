Julio Cesar: “Mourinho? Grazie per quei due anni insieme, sei uno dei più grandi”

Gli auguri del portiere allo Special One: "Non sembra che tu abbia 60 anni, sei giovane, in gamba. Ti voglio ringraziare per tutto"

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Julio Cesar, ex portiere dell'Inter, ha voluto rivolgere i propri auguri a Jose Mourinho per i suoi 60 anni: «Auguri Mister, ti stimo tanto. Ti faccio tanti auguri per questa bellissima età... Non sembra che tu abbia 60 anni, sei giovane, in gamba. Ti voglio ringraziare per tutto, per le gioie e le emozioni di quei due anni insieme, è stato un momento meraviglioso e vincente della mia carriera. Grazie per i tuoi insegnamenti, sei stato uno dei più grandi che ho incontrato nella mia vita. Ti auguro tutte le cose più belle e ancora tantissimi successi».