Julio Cesar: “Inter, ecco cosa serve contro il Barcellona. A Onana ho detto…”

Julio Cesar, ex portiere dell'Inter, ha presentato la sfida di questa sera tra nerazzurri e Barcellona direttamente dal Camp Nou: "Sicuramente l'Inter arriva con tanta fiducia, dopo la partita con il Barcellona ha vinto anche in campionato. L'Inter deve giocare molto tranquilla e sapere il momento giusto per colpire: il Barcellona deve uscire per cercare il risultato, e questo può favorire il gioco dell'Inter. Cosa ho detto a Onana? Divertiti! Facile, per uno forte come lui".