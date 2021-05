Julio Cesar: “Dopo 11 anni Inter di nuovo al posto giusto: il primo”

L'ex portiere brasiliano festeggia la conquista dello scudetto: "Meritato per tutta la stagione: dal primo giorno all'ultimo"

Julio Cesar, ex portiere brasliano dell'Inter, si è complimentato con i nerazzurri per la conquista dello scudetto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Dopo 11 anni, di nuovo al posto giusto: il primo. Il posto dell'Inter, quello che ha meritato per tutta la stagione: dal primo giorno all'ultimo".