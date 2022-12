J. Cesar: “Messi incredibile, ma tiferò Francia. Non facciamo gli ipocriti. Se…”

Julio Cesar tiferà per la Francia contro l'Argentina domenica prossima nella finale del Mondiale. Per l'ex portiere è necessario mettere da parte "l'ipocrisia" a causa della forte rivalità tra brasiliani e argentini. "Dannazione, fratello. Sai già chi tiferò. I brasiliani devono tifare la Francia. Punto", ha risposto, in modo diretto a un evento con la presenza di diversi ex giocatori organizzato dalla Fifa in Qatar.

"Amo Messi, per me è incredibile, sensazionale, bellissimo vederlo giocare. Ma io, come ogni brasiliano, ho questa deliziosa rivalità tra Brasile e Argentina. Se il Brasile fosse in finale, ovviamente gli argentini tiferebbero contro. Non facciamo gli ipocriti. Ma, ovviamente, tutti gli amanti del calcio che non sono brasiliani faranno il tifo per Messi per vincere questa Coppa per tutta la bellissima storia che ha costruito nel calcio fino ad ora".