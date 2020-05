Julio Cesar: “Triplete? Ci penso sempre. Orgoglioso di far parte della storia dell’Inter”

Julio Cesar, ex portiere dell’Inter, ai microfoni di Tuttosport ricorda la stagione del Triplete a 10 anni dalla notte di Madrid.

A proposito dei tempi interisti: in questi giorni le capita mai di pensare al Triplete di dieci anni fa?

“Al Triplete penso sempre, non solo in questi giorni. È stato un trionfo straordinario, non a caso riuscito a poche squadre. Sono orgoglioso di aver messo un timbro nella storia dell’Inter e del calcio mondiale“.

Adesso dalla porta è passato al ruolo di agente: come va la nuova vita?

“Sono all’inizio, al momento gestisco Thiago Silva del Flamengo e Brazao, che l’Inter ha prestato all’Albacete. Sono due giovani portieri, ma è soltanto una coincidenza… (risata)“.