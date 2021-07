Jurgen Klinsmann compie 57 anni: il messaggio dell’Inter

Arrivato nell'estate del 1989 dallo Stoccarda, Jurgen Klinsmann è stato uno dei protagonisti dell’Inter dei primi anni 90

Arrivato nell'estate del 1989 dallo Stoccarda, Jurgen Klinsmann è stato uno dei protagonisti dell’Inter dei primi anni 90. Con Lothar Matthaus e Andy Brehme ha formato lo storico terzetto dei tedeschi, decisivi in nerazzurro e Campioni del Mondo con la Germania nel 1990. Nelle tre stagioni in cui ha indossato la nostra maglia ha segnato 40 reti in 123 partite giocate tra tutte le competizioni rivestendo un ruolo da protagonista nella conquista della prima Supercoppa italiana (1990) e della prima Coppa Uefa (1990-91) della storia del club.