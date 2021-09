Torino, Juric: “Belotti? Un vantaggio il contratto in scadenza, non lo condiziona”

Il tecnico granata parla del suo attaccante, attualmente infortunato e in scadenza di contratto a giugno 2022

Ivan Juric, tecnico del Torino, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio ha parlato di Belotti e della sua situazione contrattuale: "Condizionato? No, lui è un leone. Anzi, è un vantaggio per tutti il contratto in scadenza. Per me, e penso per tutti, quando sei in questa situazione, non puoi essere più motivato di così: per me è un grande vantaggio, penso che lui sia consapevole ed è stra motivato, ma anche molto preoccupato e dispiaciuto per non dare il suo contributo. Lo vedo bene a livello umano, voglioso, ha voglia di lottare".