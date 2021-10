Juric: “Voglio proteggere Belotti. Futuro? Ho parlato con lui, mi ha detto che…”

In conferenza stampa prima della Samp, l’allenatore del Torino Juric ha parlato delle condizioni di Belotti e anche del suo futuro

In conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, l’allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato così delle condizioni di Andrea Belotti e anche del suo futuro. L’attaccante è stato accostato anche all’Inter in chiave mercato: ”Condizione fisica? Non credo vada in Nazionale dai. Lui ha bisogno di calma, ho voglia di proteggerlo. Vedo un ragazzo che lavora a mille e ha tantissima voglia. Si aspettano tutti che voli, ma non è che l'anno scorso abbia fatto così bene. Voglio che trovi calma, con periodi positivi e non, poi entrerà al top della forma".Ci ho parlato all'inizio con Belotti e mai più. Mi ha detto: "Ivan, voglio fare una grande stagione al Torino e poi valutare bene come proseguire la carriera". Quando uno rifiuta tantissimi soldi, io gli credo fortemente. È un ragazzo pulito Belotti, bisognerà vedere poi se farà bene, se è felice, se noi lo siamo, si valuterà tutti insieme. Le sue parole sono state chiare, belle, pulite, io ci credo ciecamente".