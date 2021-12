Juric: “Perdiamo Belotti per un lungo periodo. In vista del mercato…”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Torino Juric sull'infortunio accusato domenica contro la Roma dal Gallo Belotti

Tegola Andrea Belotti per il Torino. L’attaccante rischia di star fuori due mesi per infortunio e del suo stop ha parlato così oggi Ivan Juric in conferenza stampa: “Belotti è un giocatore come gli altri, quando si fa male Belotti è uguale a quando si fa male Djidji. Dispiace per il Gallo, poteva trovare la forma migliore avendo continuità. I tempi? Metà febbraio mi sembra un po' esagerato, credo che si può fare di meglio nel recupero. Comunque lo perdiamo per un lungo periodo. Senza Belotti abbiamo comunque due centravanti. Le analisi si fanno a luglio e agosto, si poteva far meglio. Gennaio a me non piace. I ragazzi lavorano cinque mesi e poi arriva il mercato. Sì solo se arriva qualcuno che alzi il livello della squadra, per l'attacco vedremo. Ma a gennaio si fa poco".