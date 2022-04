Juric: “Io vorrei tenere Belotti. Lui all’inizio dell’anno mi ha detto che…”

L'allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato così dopo la vittoria per 1-0 contro la Salernitana: "Io vorrei tenere Belotti"

A Sky Sport, l’allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato così dopo la vittoria per 1-0 contro la Salernitana: “A me la squadra è piaciuta tanto in questo periodo. Abbiamo fatto qualche brutta partita e perso punti, oggi vincere era importantissimo. La risposta di Belotti? Ha reagito, questa è la realtà. È un ragazzo splendido, come vive il calcio, come si allena. In casa è come se fosse molto motivato, fuori meno, oggi però ha battagliato, preso rigore, colpito la traversa, tutto, bene oggi. Se lo vorrei l’anno prossimo? Sì, io penso abbia passato anni strani allenandosi poco, con pochi gol, doveva metterci di più anche lui. Il Gallo per me è forte. Non l’ho detto alla società che vorrei tenerlo, lui ha detto che valuterà a fine anno. Il ragazzo è molto legato a tutti, poi deciderà. Io rispetto quel che mi ha detto. Quando deciderà lo dirà, lui è un attaccante forte e io lo vorrei.