Juric: “Inter la rosa più forte. Conte il più completo. Salcedo e Dimarco…”

Alla vigilia di Inter-Verona, Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara contro i nerazzurri. Queste le dichiarazioni del tecnico: "Per me è la rosa più forte, insieme a lui. È l'allenatore migliore insieme a Gasp: il più completo, il più tosto, poi è una roccia e non molla mai. Quest'anno ha trovato il modo di vincere. Per me non è una sorpresa: in questi anni ha tenuto i migliori, ha comprato i giocatori che riteneva gli mancassero. Come allenatore, l'ho spiegato: ha idee chiare, ma alla fine sono i giocatori. Avere percezione di quello che hai tra le mani, ed essere tosto per ottenerlo: così si vince. Non ci sono altri modi".