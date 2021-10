Juric: “Derby con la Juve? La squadra di Torino è il Toro. Loro sono una…”

Intervenuto alla vigilia del derby contro la Juventus, Ivan Juric, allenatore del Torino, ha presentato così la stracittadina della Mole

"La Juventus è una squadra di grande valore, che ultimamente ha ritrovato anche i risultati e lo spirito. Ci sono stati poco giorni per preparare la partita ma questo gruppo è fantastico, finora non ho mai avuto un problema, non devi mai spronarli. Noi abbiamo lavorato come sempre, vedendo su come bisogna affrontare la gara. In questi giorni non sono uscito di casa, abbiamo lavorato tanto. Credo che mi renderò bene conto domani di cos'è il derby, sarebbe falso dire che adesso lo sento. Voglio vivermelo domani. Cosa so del derby di Torino? So che da una parte c'è una squadra che gioca la Champions, a Genova però percepivo che la città era divisa in due tra genoani e sampdoriani, invece qua sento che il Toro è la squadra di Torino".