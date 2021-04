Juric: “Fatto una grande partita, un po’ di rabbia è normale. Episodio clamoroso…”

Le parole del tecnico al termine della gara con l'Inter

Al termine di Inter-Verona , Ivan Juric ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Questa l'analisi dell'allenatore: "Penso che abbiamo fatto una grande partita, la rabbia è per il risultato. A volte il calcio è così, bisogna stare sereni. Un po' di rabbia è normale quando fai una prestazione così a San Siro contro l'Inter quasi campione, non fare risultato dispiace. Poi è andata male, poi quell'episodio veramente clamoroso (fallo di Faraoni su Handanovic, ndr). Un po' di rabbia c'è, ora dopo la sigaretta sono più tranquillo".

"Lasagna? Per noi è fondamentale che cambi il click mentale, attacca bene gli spazi, ha grande velocità. Noi chiediamo anche altre cose, che viene e gioca di più. Futuro? Non lo so, bisogna vedere quello che si vuole fare. Io voglio competere, tutto gira intorno a quello, no a contratti e soldi. Alla fine non decido io, decide il presidente".