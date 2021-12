Juric: “Gran segnale, voglio sempre questo fuoco. Bremer? Problema al polpaccio”

Il tecnico del Torino è molto soddisfatto dopo il successo per 2-1 contro il Bologna

"Abbiamo fatto una grande partita dall'inizio alla fine: abbiamo dato un segnale importante, voglio che i miei ragazzi abbiano sempre questo fuoco dentro. Il tecnico del Torino, Ivan Juric , è molto soddisfatto dopo il successo per 2-1 contro il Bologna. "Ora serve continuità, la prestazione è stata superiore rispetto alle altre - aggiunge l'allenatore in conferenza stampa - e avremmo potuto segnare molti più gol: speriamo di averne tenuto qualcuno per le prossime gare".

Bremer è uscito per un problema fisico: "Aveva un problema al polpaccio, speriamo di averlo fermato in tempo e incrociamo le dita che non sia nulla di grave", dice Juric sul centrale brasiliano. L'episodio del rigore, però, non lo ha convinto: "In quell'azione abbiamo commesso un errore, ma non mi sembrava proprio fallo", il commento sul contatto Sansone-Vanja.