Torino, Juric: “Lazaro ha preso ritmo, sta crescendo e ha ancora margini”

In conferenza stampa alla vigilia di Torino-Empoli, l’allenatore Ivan Juric ha parlato così di Valentino Lazaro:

“Possiamo fare meglio… Lazaro ha preso ritmo ma ha margini di crescita sulla fase difensiva e in attacco sta crescendo. Vojvoda ha avuto questo infortunio, mentre Aina e Singo possono fare meglio. Li scelgo guardando gli allenamenti, come li vedo in questo momento”.