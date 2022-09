Juric: “Lazaro? Può fare ancora di più, ha margine. Deve ritrovare…”

In conferenza stampa alla vigilia di Torino-Sassuolo, l’allenatore granata Ivan Juric è tornato a parlare di Valentino Lazaro

In conferenza stampa alla vigilia di Torino-Sassuolo, l’allenatore granata Ivan Juric è tornato a parlare di Valentino Lazaro. Ecco le sue dichiarazioni sull’esterno ex Inter: “Sta facendo bene, ma può fare ancora di più. Ci sono dei margini per fare meglio. Tutti i giocatori, con poco spazio negli anni passati, devono ritrovare la massima espressione di forma”, ha detto Juric.