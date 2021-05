Juric: “Mourinho? Ho letto tutti i libri. Spero torni quello di dieci anni fa”

Così l'allenatore del Verona: "Tanti anni fa toccava argomenti di cui si dibatteva poco nel calcio. Come reagisce il cervello in certe situazioni"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino, Ivan Juric, tecnico del Verona, ha parlato così dell'approdo di Jose Mourinho sulla panchina della Roma la prossima stagione: "Di Mourinho ho letto tutti i libri: tanti anni fa toccava argomenti di cui si dibatteva poco nel calcio. Come reagisce il cervello in certe situazioni, il metodo di lavoro. Spero torni quello di dieci anni fa, che torni ad offrire il calcio che proponeva dieci anni fa, che ultimamente non ho visto".