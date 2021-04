Juric: “Gol regolarissimo, ci vuole coraggio a non darlo. Siamo stati sfigati”

Le parole del tecnico del Verona: "Io dal campo non l'ho visto, ma guardando così... Lo tocca, gol, Var: di cosa stiamo parlando?"

Ivan Juric, tecnico del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l'Inter per 1-0. Queste le sue dichiarazioni: "La partita è stata giocata alla grande, il calcio è così: specialmente se sei una squadra normale. Se hai grande qualità vinci facile, altrimenti soffri: oggi hai creato e hai subito poco, complimenti ai ragazzi. Poi c'è stato un gol regolarissimo e ci dispiace: per le medio-piccole le prestazioni sono ottime, i risultati sono questi ma c'è poco da dire. Siamo in una buona zona, faremo cinque partite a questi livelli: prima o poi vinci se giochi così. Il gol? Io dal campo non l'ho visto, ma guardando così... Lo tocca, gol, Var: di cosa stiamo parlando? Ci vuole coraggio a non darlo.

Lasagna? Ha giocato tutta la vita in contropiede, vive di questo: non è sufficiente per me, se vuole giocare bene deve crescere. Ha tecnica, deve divertirsi un po' di più e giocare di più: a volte sembra che io non gliel'abbia mai chiesto. Dribbla, gioca e buttati dentro: stiamo lavorando e lui ha voglia di migliorarsi. Oggi abbiamo creato, siamo stati sfigati e mancava poco, però l'attaccante deve fare qualcosa di più. A volte lo vedo preoccupato, va in depressione: stai giocando a San Siro, ci divertiamo e siamo salvi. C'è un ambiente senza pressione, divertiti.

E' un momento che ci gira così, la squadra ha fatto bene: siamo sempre il Verona, ci sono situazioni in cui i campioni risolvono e a noi manca un po' questo. A me spiace perché quando giochi così se fai punti è diverso rispetto a subire. I ragazzi devono essere forti nella testa e devono credere in quello che fanno. Favilli? L'abbiamo preso per il nostro gioco, è sfortunato con gli infortuni, non riesce a trovare la condizione e ripartire: mi auguro ritrovi un equilibrio fisico".