Juric: “Superlega? Speriamo naufraghi, calcio non è NBA. Piuttosto si abbassino gli stipendi”

Intervenuto in conferenza stampa dopo il KO contro la Fiorentina, il tecnico del Verona Ivan Juric ha risposto alla domanda sulla Superlega

"Speriamo sia naufragata. Non mi piace, chi ama il calcio non può apprezzarla. Il mio presidente non va mai un euro sopra, siamo sempre precisi, altri lo fanno in allegria e devono fare qualcosa. Poi togliere queste emozioni a una città... non ho parole. Sono d'accordo con De Zerbi. Arrivano delle proprietà che vedono il calcio come business, ma il calcio non è NBA. Qua c'è passione, amore. Così non si fa, piuttosto bisogna abbassare gli stipendi, stare attenti nella gestione".