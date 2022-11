Juric: “Thiago Motta fuoriclasse assoluto, un extraterrestre. Lui e Milito…”

"Spesso non si capisce cosa sia un grande giocatore. Dico che uno non è top, ma perché l'ho visto dal vivo: l'ho vissuto con Thiago e Milito, erano top. Motta fece il primo possesso palla dopo due mesi e poi calò il silenzio, avevamo visto un extraterrestre. Era un fuoriclasse assoluto come visione del gioco e tante altre cose. Era una squadra buona, ma con lui e Milito facemmo il salto di qualità con 68 punti e un calcio fantastico. I fuoriclasse hanno un tocco di palla diverso, oltre a una mentalità: Thiago era particolare, non era un top in certe cose, ma aveva una competitività unica. Era davvero forte"