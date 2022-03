Torino-Inter, Juric: “Non ho spiegazione sul rigore, nessuno ce l’ha. La partita…”

Le parole dell'allenatore granata nella conferenza stampa al termine della gara contro i nerazzurri

A Juric in conferenza stampa hanno chiesto se la società è riuscita a capire come mai non è stato dato il rigore di Ranocchia su Belotti. Questa la risposta del tecnico del Torino alla fine della gara contro l'Inter: «No, non ho spiegazioni e penso che nessuno ce l'abbia».

Penso che la partita è stata impostata bene e nel primo tempo abbiamo subito solo due punizioni. È stato bravissimo Berisha e abbiamo fatto la gara giusta creando occasioni gol. Andando sul due a zero sarebbe stato tutto diverso. Nel secondo tempo abbiamo avuto un calo fisico anche per alcuni attacchi di influenza avuti in queste settimane. Poi ci siamo ripresi bene, abbiamo creato alcune occasioni subendo qualcosa, come è giusto che sia. In certi momenti la gara andava gestita meglio, questo è sicuro.