Juric: “Zaccagni? Lasciamolo lavorare con tranquillità. Salcedo è molto competitivo”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Lazio, Ivan Juric, tecnico del Verona, ha parlato così di Mattia Zaccagni, recentemente accostato anche all’Inter: “Ho detto mille volte che qua sto bene, e lavoro bene. Ieri abbiamo preso un nuovo match analyst, ad esempio. È cambiato tutto, e il merito è del presidente. Qua le cose funzionano per bene. Il nostro rapporto è normale, ognuno fa il suo. Zaccagni ha fatto cinque partite. Va tutto bene, ma quando sento dire che Lovato vale venti milioni… Lasciamoli crescere in serenità, poi è normale che se qualcuno arriva con quei soldi ci pensi. Ma lasciamoli lavorare, le caratteristiche sono buone ma devono lavorare con tranquillità. Zaccagni si è messo in mostra per meriti suoi, non abbiamo parlato di questo. Salcedo? Lui ha caratteristiche particolari. In allenamento non ruba l’occhio come in partita, perché è molto competitivo. Ha un grande stacco e voglia di vincere, per domani è un’opzione”.

