Juve, Allegri: “Classifica? Non ho guardato attentatemene, ma ho notato…”

Non possiamo pensare di battere l'Empoli con semplicità". È ancora presto per fare calcoli, ma Allegri analizza la serie A. "Non ho guardato attentamente la classifica, anche se ho notato una cosa - spiega il tecnico - che in vetta viaggiano forte perché in fondo stanno facendo pochi punti". E sulla sua squadra: "Abbiamo subito sette gol, su questo siamo in linea - dice - mentre ci mancano i punti della settimana tra Salernitana e Monza: queste sono cose, ora guardiamo avanti e pensiamo a una partita per volta".