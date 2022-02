Allegri: “Preso gol quando sembrava tutto facile. Tolto il cappotto perché…”

A Sky Sport, Massimiliano Allegri ha parlato così del pareggio della Juve in Champions League contro il Villarreal

A Sky Sport, Massimiliano Allegri ha parlato così del pareggio della Juve in Champions League contro il Villarreal: “Il cappotto l’ho recuperato, non è rabbia o tensione, abbiamo preso due imbucate alla fine dove abbiamo rischiato. L’idea tattica nasceva per sviluppare l’ampiezza sugli esterni. Abbiamo preso gol dove la partita stava scivolando e sembrava tutto facile. Ci giochiamo la qualificazione al ritorno. Vlahovic è molto bravo, ha debuttato nel migliore dei modi, è stato anche pulito tecnicamente. 1-1 fuori casa? Non cambia nulla, bisogna giocare per vincere, come se fosse una finale. Al ritorno Dybala e Rugani saranno recuperati, Bernardeschi credo anche, Chiellini vediamo".