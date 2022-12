Juve, Arrivabene al telefono: “Lì sono tutti esperti a fare i trucchetti”

Come riporta il Corriere della Sera , Fabio Paratici era diventato un mago delle plusvalenze. M pure gli altri non scherzavano, secondo gli investigatori: "Lì ormai son diventati talmente esperti a fare i trucchetti", dice al telefono l’ad Maurizio Arrivabene. Frasi «illuminanti», chiosano il procuratore aggiunto Marco Gianoglio e i pm Mario Bendoni e Ciro Santoriello, che coordinano l’inchiesta sui conti bianconeri. "Dunque, non c’era solo la griffe di Paratici dietro l’abuso delle plusvalenze: «Si è trattato di una decisione aziendale complessiva, imposta e condivisa dai vertici», scrivono i magistrati, nella richiesta di misure. «Non è che Paratici si svegliava la mattina e diceva: oggi voglio fare una bella plusvalenza!», sbottò lui stesso".

"Tutti sapevano — sottolinea la Procura — a partire dal presidente bianconero: «Le “manovre correttive” in questione, tuttavia, sono “manovre illecite” e Agnelli è pienamente consapevole di questo». La situazione contabile del club arrivò anche all’orecchio di John Elkann (non indagato), con il quale Agnelli parlò al telefono: «L’azionista di maggioranza — commentano i pm — nelle persone del legale rappresentante Elkann o dei dirigenti di volta in volta interessati, appare pienamente a conoscenza delle problematiche finanziarie della Juventus e, soprattutto, delle manovre correttive (in particolare, plusvalenze), studiate al fine di “alleggerire” i bilanci e al fine di consentire la permanenza “sul mercato” di Juventus senza la perdita dei “pezzi pregiati”». I grandi giocatori, insomma. Secondo gli inquirenti, le plusvalenze furono scientemente utilizzare per puntellare i conti".