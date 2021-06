EDICOLA TS – Juve, piace Belotti! Cairo: “Mai e poi mai”

La prima pagina del quotidiano in edicola domani riguarda soprattutto la Juve e l'interesse per il capitano del Torino

Sulla prima pagina di Tuttosport in edicola domani si parla soprattutto dell'interesse della Juventus per il GalloBelotti. "Juve, piace Belotti! Cairo: “Mai e poi mai"", si legge. C’è spazio anche per il nuovo allenatore biancoceleste. “Sarri alla Lazio: ecco la firma!”, si legge in taglio alto.