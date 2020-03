SM – Juve, taglio stipendi è segnale alla borsa. Quanto risparmierebbe l’Inter?

Come taglierebbero i club gli stipendi? Si aspettando indicazioni in tal senso dall’incontro di oggi tra Lega Serie A ed Assocalciatori. La Juve ha già messo in ballo 4 mesi di stipendi. I giocatori, qualora non riprendesse la stagione, rinuncerebbero alle quattro mensilità e verrebbero tagliati dal bilancio della Juve circa 90 mln. “La rinuncia riguarda in pratica un mese e mezzo di stipendi e i restanti due e mezzo verranno pagati nell’esercizio di bilancio 2020-2021. E se l’esigenza del club quotato in borsa era anche dare un senso di stabilità e in apertura di contrattazioni oggi toccava un +18% per assestarsi attorno ad un +5%, è chiaro che questa scelta andrà ad influenzare il vertice di oggi tra AIC e Lega”, spiega SportMediaset.

QUANTO RISPARMIANO – Che cosa succederebbe quindi se gli altri club tagliassero gli stipendi dei calciatori? L’Inter che ha un monte ingaggi totale di 139 mln di euro se facesse come la Juve, tagliando un terzo, andrebbe a risparmiare 45 mln (i bianconeri su 275 mln di ingaggi vanno a risparmiare 90 mln). La Roma ha un monte ingaggi attuale di 134 mln e ne risparmierebbe 43. Il Napoli taglierebbe dal bilancio 37 mln sui 111 degli stipendi attuali. Il Milan paga in totale i suoi giocatori 102 mln all’anno e ne risparmierebbe 33. La Lazio ne risparmierebbe 21 su un monte ingaggi totale di 66 mln.

La trattativa però non è così lineare e la Lega deve trovare una soluzione che stia bene a tutti i club. I più piccoli vorrebbero un taglio totale degli stipendi di marzo e aprile senza rimando al prossimo bilancio. Le società che non sono quotate possono ancora aspettare fine aprile per capire quale sarà la situazione.

(Fonte: SM)