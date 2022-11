Juve, con l’Inter rientra Bremer in difesa. E in attacco ci sarà uno tra Vlahovic e Di Maria

Chiesa è rientrato col Psg, ma potrebbe non essere l'unico a disposizione del tecnico per la sfida di domenica sera contro l'Inter

Per la sfida di domenica sera tra Juventus e Inter, Allegri dovrebbe recuperare più di un giocatore infortunato. Chiesa è rientrato col Psg, ma potrebbe non essere l'unico a disposizione del tecnico.

"Allegri ha già annunciato i recuperi di Bremer, Di Maria e Vlahovic per la gara di domenica contro l’Inter. I primi due si sono già allenati in gruppo alla vigilia della sfida di Champions League con il Psg, il serbo invece, che è alle prese con un vecchio fastidio legato alla pubalgia, aveva lavorato ancora a parte e il test di oggi sarà decisivo per capire se potrà essere utilizzato dal primo minuto o solo a gara in corso", riporta La Gazzetta dello Sport.

"La sensazione è che Allegri ne utilizzerà due su tre dal primo minuto: Bremer dovrebbe riprendersi il suo posto in difesa, resta da capire se il tecnico gli affiancherà, oltre a Danilo (squalificato in Coppa e sicuro del posto), Alex Sandro o Bonucci, reduce dal gol e dalla buona prova contro Messi e compagnia. In attacco il ballottaggio potrebbe essere tra Di Maria e Vlahovic, a meno che entrambi non offrano garanzie fisiche tali da poter essere schierati dal primo minuto. A centrocampo Locatelli confermato in regia dopo la buona prova di mercoledì sera, Rabiot è intoccabile a sinistra e quindi Max dovrà scegliere tra Fagioli e Miretti. Ancora out Paredes, De Sciglio, McKennie, Iling e Kean, oltre al solito Pogba", aggiunge Gazzetta.