Ottime notizie per l’Inter alla vigilia del derby con il Milan. La Juventus è caduta questa sera in casa dell’Hellas Verona per 2-1. I bianconeri, in vantaggio con Ronaldo a metà ripresa, si sono fatti rimontare dalle reti di Borini e Pazzini su rigore. Gli scaligeri si sono anche visti annullare un gol nel primo tempo per fuorigioco millimetrico di Kumbulla. Per i nerazzurri ora l’opportunità di raggiungere la squadra di Sarri in vetta alla classifica.