Juve deferita anche per la partnership con 6 club: ecco le squadre coinvolte

Sono quattro i filoni di indagine per i quali la Procura Figc, in 72 pagine di deferimento, ha rinviato la Juve e i suoi ex dirigenti al processo sportivo davanti al tribunale federale nazionale: oltre alle manovre stipendi per due stagioni e ai rapporti con gli agenti, ci sono anche la partnership "per accordi confidenziali" con sei club.