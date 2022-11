Choc Juventus, dimissioni di tutto il CdA. Lascia la carica anche Agnelli

Un vero e proprio terremoto in casa Juventus . È infatti in corso in questi minuti un Consiglio di Amministrazione straordinario del club bianconero , al termine del quale tutti gli appartenenti rassegneranno le proprie dimissioni. Lo fa sapere Sky Sport, secondo cui anche il presidente Andrea Agnelli lascerà la carica .

Si dimette l'intero CdA

Il sito della Gazzetta dello Sport ha specificato i nomi di tutti i membri del consiglio che hanno dato le dimissioni. "A rassegnare le proprie dimissioni in serata, in un consiglio straordinario che si è tenuto alla Continassa, sono stati il presidente Andrea Agnelli, il suo vice Pavel Nedved, l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e i membri Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia e Suzanne Keywood. Il coinvolgimento dell'organo nell'indagine Prisma, aperta dalla Procura di Torino con l’accusa di falso in bilancio, e le ultime contestazioni della Consob, che hanno spinto a rivedere il progetto di bilancio da approvare e far slittare per due volte l'assemblea degli azionisti (fissata adesso il 27 dicembre) hanno portato alla decisione unanime di fare un passo indietro", si legge sul sito della rosea. È atteso già questa sera il comunicato ufficiale della società, con le motivazioni di questa inattesa decisione.