Juve, Allegri recupera Dybala e Rabiot. In attacco probabile conferma per Chiesa-Morata

Il tecnico della Juve avrà a disposizione sia l'argentino che il francese per la gara di domani sera contro l'Inter

Se in casa Inter Inzaghi tira un sospiro di sollievo per aver recuperato Calhanoglu, ma ha ancora il dubbio Correa, Allegri può dirsi contento per avere di nuovo disponibile Dybala.

Secondo quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, "Giornata di buone notizie in casa bianconera: la prima riguarda Paulo Dybala, che ieri ha fatto tutto l’allenamento con il gruppo e quindi dovrebbe essere convocabile per la sfida con l’Inter. La seconda, arrivata in serata, è relativa a Adrien Rabiot: il centrocampista francese, che aveva contratto il Covid durante il ritiro torinese con la Francia per la Nations League, è risultato negativo, quindi anche lui potrebbe essere a disposizione per la sfida con l’Inter, almeno per la panchina. Allegri potrebbe riproporre l’attacco dell’ultima sfida di Champions League, composto da Morata e Chiesa. In difesa rientreranno Danilo e Chiellini e Cuadrado si riprenderà il posto sulla fascia destra. Probabile conferma per Bernardeschi a sinistra".