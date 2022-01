Dybala torna ad esultare per la Juve. Ma la questione rinnovo è in standby

Il giocatore ha fatto centro il Coppa Italia ma Arrivabene anche ieri ha frenato sul rinnovo: "Come per gli altri, c'è tempo. Ne parliamo a febbraio"

Ieri ha segnato in Coppa Italia ed è tornato ad esultare. Ma il rinnovo di Dybala resta comunque in standby. Ieri di rinnovi ha parlato Cuadrado : «Noi siamo tranquilli, dobbiamo solo lavorare, la società sa che cosa vogliamo, stiamo bene qui e aspettiamo».

"Il suo rinnovo sembra un po’ meno complicato, e soprattutto meno discusso, di quello dell’altro capitano sudamericano: ballare è la soluzione, sembra dire il colombiano. Far ballare le difese è ancora meglio, e potrebbe essere la strada presa da Dybala. Dopo Roma, Udinese e Sampdoria, adesso arriva il Milan: quelle sono le sfide da grandi giocatori, di quelli che vestono il dieci, di quelli che stavano per firmare per dieci milioni l’anno", spiega La Gazzetta dello Sport. L'ad della Juventus ieri ha specificato: «Come per gli altri, c'è tempo. Ne parliamo a febbraio».