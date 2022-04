Repubblica – Juve, felicità doppia: può vincere ancora un trofeo e farlo contro l’Inter…

La vittoria in semifinale contro la Fiorentina ha regalato alla Juve la possibilità di sfidare l'Inter nella finale di Roma

"La Juve si è guadagnata la possibilità di provare a essere felice almeno una volta anche quest’anno e la finale con l’Inter è addirittura la possibilità di un felicità doppia, perché una coppa vinta nel derby d’Italia varrebbe di più (e sarà lo stesso per i nerazzurri). La Juve se l’è meritata perché ha giocato una semifinale di lucida determinazione, rinunciando a priori a ogni vezzo ma concentrandosi ferocemente sul mezzo e sul fine: è stato un successo puramente tattico, di quelli che piacciono al suo allenatore e che ne hanno fatto la storia. Italiano è ancora troppo giovane per non cadere in queste trappole", si legge su Repubblica.