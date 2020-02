Juve-Fiorentina, Sarri vince 3-0 con due rigori. In attesa dell’Inter, bianconeri a +6

Con due rigori a favore (di cui uno davvero dubbio) e nel mezzo di tante polemiche, la Juventus vince per 3-0 contro la Fiorentina nel match delle 12.30 all’Allianz Stadium e, in attesa della risposta di Lazio e Inter, in campo rispettivamente alle 15 e alle 20.45, vola a +6 in classifica sui nerazzurri e a +8 sui biancocelesti.

Il vantaggio dei padroni di casa arriva nel finale di primo tempo quando Pezzella respinge in area un tiro con un braccio. Dal dischetto, Cristiano Ronaldo non sbaglia. Nella ripresa, la Fiorentina attacca e si rende più volte pericolosa. Ma, proprio quando sembra che il punteggio della partita possa tornare in discussione, ecco il secondo rigore assegnato alla squadra di Sarri, per un presunto fallo su Bentancur. Le polemiche non mancano ma l’arbitro, anche dopo aver consultato il VAR, conferma la sua decisione. Anche questa volta, Cristiano Ronaldo segna dagli 11 metri.

Nel finale, de Ligt chiude i conti sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Dybala.