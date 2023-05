Sky – Giuntoli alla Juve, brusca frenata. Si pensa a soluzione interna

Sembrerebbe che la società bianconera stia riflettendo su una soluzione interna rispetto al dirigente che aveva trovato un accordo con Calvo

Era dato per certo l'arrivo di Giuntoli per la ricostruzione della Juventus, questa possibilità si è molto ridimensionata nelle scorse ore. Questo è quanto hanno spiegato a Skysport Luca Marchetti e Fabio Caressa sottolineando che l'arrivo del dirigente non è più sicuro.

Sembrava che si potesse liberare con più facilità dal Napoli, ma non è così semplice. Si pensa altrimenti ad una sostituzione interna, a Manna, l'uomo che ha sostituito Cherubini nel lavoro con le giovanili. Allegri non ha posto un aut aut su Giuntoli, che sarebbe stato scelto comunque senza interpellare il tecnico, alle spalle, come spiegato da Caressa. Un modus operandi che non è stato apprezzato dall'allenatore che avrebbe però chiesto che il lavoro di Manna nelle giovanili non venga toccato perché ha funzionato.

Se il direttore sportivo deve essere un dirigente al di fuori dall'ambiente bianconero la scelta cadrà sull'attuale ds del Napoli che aveva trovato l'accordo con Calvo per un contratto di cinque anni. Ora è in atto in casa bianconera una riflessione su una scelta interna, quindi.

Sul mercato della Juventus è stato anche aggiunto che Di Maria probabilmente non rinnoverà il contratto con i bianconeri e Vlahovic non è incedibile.

