Inter, nuovo stop in casa Juve verso la Supercoppa: infortunio per Chiesa

Nuovo stop per Federico Chiesa, a pochi giorni dalla Supercoppa Italiana contro l’Inter: problema al ginocchio contro la Roma

Nuovo stop per Federico Chiesa, a pochi giorni dalla Supercoppa Italiana contro l’Inter. L’esterno della Juve si è infatti infortunato dopo un contrasto con Smalling. Chiesa è rimasto a terra molto dolorante, poi si è rialzato e ha giocato per qualche minuto. Niente da fare, dopo mezz’ora di gioco ha dovuto dare forfait per un infortunio al ginocchio sinistro da valutare nelle prossime ore.