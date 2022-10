Juve, si ferma ancora Di Maria: nuovo infortunio muscolare in Champions

Si ferma ancora Angel Di Maria in casa Juventus. Nella sfida di Champions con il Maccabi Haifa, l'argentino è stato costretto al cambio

Si ferma ancora Angel Di Maria in casa Juventus. Nella sfida di Champions League contro il Maccabi Haifa, l'argentino è stato costretto al cambio al 24' del match per un infortunio muscolare. Al suo posto è subentrato Milik. Per Di Maria si tratta di un problema alla coscia destra, al flessore nello specifico.