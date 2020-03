Steward, personale tecnico ma non solo: ecco chi potrà entrare allo stadio per Juve-Inter

L’emergenza coronavirus ha indotto il presidente del Consiglio Conte ad emanare un Decreto che prevede la chiusura degli stadi di Serie A fino al 3 aprile prossimo. Una scelta dettata dalla volontà di limitare che il virus possa diffondersi ad ampia scala. Ma qualcuno potrà entrare allo stadio domenica sera per Juve-Inter.

Come sottolinea Tuttosport, “in totale saranno circa 500 o anche meno, dipende dalla partita, le persone che a vario titolo potranno entrare negli stadio. Oltre ai calciatori, al direttori di gara e ai componenti lo staff tecnico e dirigenziale delle due squadre (circa 120), sono ammessi un centinaio di persone indicato come personale tecnico (raccattapalle, addetti al campo, operatori di pulizia, etc); gli incaricati della Procura Federale (2), i delegati di Lega (2); i medici dell’anti-doping (2); gli addetti alla sicurezza, steward e operatori di pronto soccorso (un centinaio)”.