Altafini: “Inter-Juve rischia di essere decisiva per una delle due”

L'ex calciatore non indica una squadra favorita nella lotta per lo scudetto ma parla del derby d'Italia come di una gara decisiva

Eva A. Provenzano

«Non vedo una squadra con più chance delle altre, è ancora tutto apertissimo». José Altafini a La Gazzetta dello Sport ha parlato della lotta scudetto e ha parlato di uomini chiave come Osimhen, o Ibra e Giroud per il Milan.

«Il prossimo turno di campionato sarà determinante. Il Napoli andrà a Bergamo contro l’Atalanta, Juve-Inter rischia di essere decisiva per almeno una delle due. Il Milan con il Bologna ha il turno più semplice ma occhio: poi anche Pioli avrà altre sfide difficili», ha aggiunto.