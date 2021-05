Gds – Juve-Inter sarà ancora più elettrica. Sulla possibilità di nuovi pasillos…

Sulla possibilità di nuovi pasillos i tifosi si fronteggiano su schieramenti opposti

È stato un bel gesto voluto da un signore del calcio, Claudio Ranieri. Il pasillo de honor fatto dai giocatori della Samp sabato scorso a San Siro è talmente piaciuto che sulla Rete in tanti, non solo interisti, vorrebbero che venisse ripetuto fino a fine stagione. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il calendario poi aggiunge un po’ di pepe alla questione. "L’Inter giocherà in casa contro la Roma alla terzultima e contro l’Udinese all’ultima, ma sabato prossimo va a Torino contro l’arcirivale. Juve-Inter è ancora più elettrica quest’anno visto l’ultimo precedente in coppa Italia, tra insulti dalla tribuna e diti medi dal campo".