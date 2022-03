Vocalelli (GdS): “Juve-Inter, da Inzaghi a Perisic, nerazzurri al bivio”

Il giornalista ha parlato della sfida tra bianconeri e nerazzurri e di come possa valere molto in chiave futura anche per i singoli

Alessandro Vocalelli, su La Gazzetta dello Sport, ha parlato della sfida tra Juventus e Inter e dei protagonisti della gara di domenica. La sfida, e il proseguo del campionato, diranno molto sul futuro anche dei singoli. E il giornalista in merito ha detto la sua spiegando che "Perisic, ancora in dubbio per quanto riguarda il futuro, non potrebbe avere un’opportunità migliore per far sapere a tutti - e naturalmente all’Inter - di essere ancora un calciatore essenziale. Calhanoglu è lì per far sapere che è lui - più di tutti - ad assicurare la classe e l’imprevedibilità a questa squadra. E lo stesso Lautaro, uno che di sicuro non teme la concorrenza, ha l’occasione per dimostrare di essere - più di chiunque altro - l’attaccante decisivo anche per i prossimi anni e che lasciarlo partire - magari per mettere in bilancio una plusvalenza favolosa - sarebbe un gravissimo errore", si legge.