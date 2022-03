Stampa / Juve-Inter, è caccia al biglietto: il vantaggio per Allegri…

Le ultime sui tagliandi, in vendita da questa mattina, in vista della super sfida tra bianconeri e nerazzurri

Una sfida serale che vale tanto per la volata Scudetto e che vede i tifosi nuovamente riempire gli stadi con il 100% della capienza. È già partita la caccia al biglietto per Juventus-Inter, gara attesissima del prossimo turno di Serie A e in programma all'Allianz Stadium di Torino domenica sera.