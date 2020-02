Non c’è ancora una decisione decisiva, ma TuttoSport in prima pagina si chiede se Juve-Inter si giocherà o meno a porte chiuse. “Lo sport si ferma anche in Piemonte dopo lo stop in Lombardia e Veneto. Confermato ora il match di Champions dei bianconeri a Lione. Si attende una decisione per la sfida scudetto di domenica”.