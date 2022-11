Serie A, Juventus-Inter domenica alle 20.45: Sky o Dazn? Dove vedere il big match

Dopo la vittoria casalinga con la Sampdoria, l'Inter sarà in campo domenica sera in casa della Juventus. Match fondamentale per la squadra di Inzaghi

Andrea Della Sala

Dopo la vittoria casalinga con la Sampdoria, l'Inter sarà in campo domenica sera in casa della Juventus. Match fondamentale per la squadra di Inzaghi per rimanere attaccata al gruppo di testa.

Puoi vedere Juventus-Inter, così come tutti i match della Serie A TIM 2022/23, su DAZN in streaming live e on demand.

A CHE ORA INIZIA JUVENTUS-INTER

Le due squadre si affronteranno per la tredicesima giornata di campionato domenica 6 novembre alle 20.45.

LA TELECRONACA DELLA PARTITA

Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini. A bordocampo Davide Bernardi e Giovanni Barsotti.