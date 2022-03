Juventus-Inter domenica 3 aprile alle 20.45: dove vederla in tv e streaming

Domenica 3 aprile l'Inter torna in campo nel derby d'Italia contro la Juventus: ecco dove vedere in tv e streaming il match

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali nel weekend torna la Serie A: l'Inter sarà in campo in una delle sfide più attese della stagione, il Derby d'Italia. Domenica 3 aprile alle 20:45 all'Allianz Stadium è in programma Juventus-Inter, valida per la 31ª giornata di campionato.