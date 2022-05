SM – Juve-Inter in finale l’ultima volta nel 1965. Gara di duelli: dal “portabagagli” al tango

Le partite nella partita, gli scontri diretti nel derby d'Italia: in attesa che parli il campo, sulla carta le sfide tra i singoli

Attesa a Torino e Milano per la finale di Coppa Italia che si giocherà a Roma. Era da 57 anni che non si vedeva il derby d'Italia nella finale del torneo nazionale. Nessuno dei protagonisti presenti in campo questa sera, presidenti inclusi, era ancora nato quando nel 1965 la Juve di Heriberto Herrera batteva i nerazzurri guidati da Helenio Herrera.